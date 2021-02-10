Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı - Son Dakika
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Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı

Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı

10.02.2021 10:58

Kartal Belediyesi'ne bağlı faaliyet yürüten Komşu İletişim Merkezi (KİMER) saha ekibi, Kartal'daki 20 bini aşkın haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına aldı.

Kartal Belediyesi'ne bağlı faaliyet yürüten Komşu İletişim Merkezi (KİMER) saha ekibi, Kartal'daki 20 bini aşkın haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaklaşık bir ay önce öncülüğünü gerçekleştirerek başlattığı proje kapsamında devam eden ev ziyaretlerinde ekipler, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlarla yüz yüze görüşerek şikayet ve taleplerini tek tek kayıt altına alıyor.

Kartal'a, her bir bireyin görüş, öneri ve şikayetleri alınarak artı değer kazandırılmasının amaçlandığı saha hareketi ile şimdiye kadar Yalı, Yunus, Topselvi ve Yakacık Yeni Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Gümüşpınar Mahallesi'nde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel'in de sık sık katıldığı ev ziyaretlerinde anket çalışmasının ardından hane halkına hijyen kitlerini teslim ediyor."YÜZ YÜZE İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımız, Kartal Belediyesi'ne istedikleri her platformdan kolaylıkla zaman engeli olmadan ulaşabiliyor. Ancak biz yüz yüze iletişime de büyük önem veriyoruz. Komşularımızın istek ve şikayetleri ile ilgili daha fazla veri toplayarak daha isabetli ve hızlı hizmet vermek adına Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi ile saha ziyaretlerini başlattık. Bir aylık bir sürede 20 binden fazla haneye ulaştık ve çok değerli geri bildirimler topladık. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz yeni hizmetlerde bu görüşlerin de büyük katkısı olacaktır." dedi.


Kaynak: DHA
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Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı - Son Dakika
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