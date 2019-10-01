Kartal'da komşular arasındaki park kavgası kanlı bitti
1 saat önce
KARTAL Çarşı Mahallesi'nde komşular arasında çıkan park kavgasında bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
KARTAL Çarşı Mahallesi
'nde komşular arasında çıkan park kavgasında bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Kartal
Çarşı Mahallesi Vatansever caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde gerçekleşti. İddiaya göre park yeri yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Yıldız
omzundan ve boynundan vurularak yaralandı. Yaralının yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapan Yıldız, Pendik Marmara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
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