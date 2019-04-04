Son Dakika Haberleri: Kartal'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Cami Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Kartal'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Cami Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

Kartal'da kontrolden çıkan kamyonet cami duvarına çarptı: 3 yaralıİSTANBUL - Kartal'da virajı alamayıp kontrolden çıkan bir kamyonet yolun kenarındaki caminin duvarına çarptı.

Kartal'da kontrolden çıkan kamyonet cami duvarına çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da virajı alamayıp kontrolden çıkan bir kamyonet yolun kenarındaki caminin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza Kartal Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki Yahya Camii önünde 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan kamyonet virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki caminin bahçesinin çitlerini kırarak cami duvarına çarptı. Cami duvarına çarparak durabilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kamyonetin şoförü kazada kafasından yaralanırken diğer iki kişi ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Cami duvarına çarpan kamyonet ise çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:30 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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