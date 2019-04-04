Kartal'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Cami Duvarına Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Kartal'da kontrolden çıkan kamyonet cami duvarına çarptı: 3 yaralıİSTANBUL - Kartal'da virajı alamayıp kontrolden çıkan bir kamyonet yolun kenarındaki caminin duvarına çarptı.
Kartal
'da kontrolden çıkan kamyonet cami duvarına çarptı: 3 yaralı
İSTANBUL - Kartal'da virajı alamayıp kontrolden çıkan bir kamyonet yolun kenarındaki caminin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza Kartal Hürriyet Mahallesi
Ayazma Caddesi'ndeki Yahya Camii önünde 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan kamyonet virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki caminin bahçesinin çitlerini kırarak cami duvarına çarptı. Cami duvarına çarparak durabilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kamyonetin şoförü kazada kafasından yaralanırken diğer iki kişi ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Cami duvarına çarpan kamyonet ise çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:30 Kaynak: İHA
Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti