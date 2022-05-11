Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı

11.05.2022 11:29
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 4 kişi yaralandı.

Kartal'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 4 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak'ta seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 34 EKK 862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran 4 kadına çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Emre T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralılardan üçünün sokak girişindeki tekstil atölyesinde çalıştıkları ve çay molası için dışarı çıktıkları öğrenildi.

Yaralılardan Meryem K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Yunus Emre, Otomobil, Hürriyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement