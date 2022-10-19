Kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı

19.10.2022 12:21

Kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, yol üzerinde bulunan bir iş yeri ve banka ATM'lerine çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı

İSTANBUL - Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, yol üzerinde bulunan bir iş yeri ve banka ATM'lerine çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif yaralanırken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TET 53 plakalı Hyundai marka taksi şoförü yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki ATM'lere ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, çarptığı iş yerinde ve ATM'lerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sabah saatlerinde ATM'lere işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise olay yerini görünce şaşkınlığa uğradı.

"Sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Samet Akyel, "Biz burada bekliyorduk. Taksi bir anda buraya daldı. Hiç beklemediğimiz anda oldu. Neyse ki şoförde çok fazla bir şey yoktu. Sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz. Acele etmenin bir anlamı yok. Biz de şimdi arızalanan ATM'lerin açılmasını bekliyoruz. Tek sevindiğimiz şey kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı - Son Dakika

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