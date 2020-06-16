Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada - Son Dakika

Kartal 'da meydana gelen trafik kazasında aşırı hızlı otomobil önce kaldırıma daha sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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