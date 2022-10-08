Kartal'da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı - Son Dakika
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Kartal'da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı

08.10.2022 10:16

Kartal'da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı Kartal Sahili'nde bulunan bir kafede yangın çıktı.

Kartal'da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal Sahili'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yükselen alevler nedeniyle elektrik panosunda ara ara patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal Sahili'nde bulunan bir kafede geçtiğimiz gün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle elektrik panosunda ara ara patlamalar meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kafede maddi hasar meydana gelirken, polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı - Son Dakika

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