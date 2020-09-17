Kartal'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayınladığı genelge doğrultusunda, Kartal genelinde korona virüsü tedbirleri denetlenmeye devam ediyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerin bugünkü adresi, Topselvi Mahallesi oldu. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde Topselvi Caddesi üzerinde bulunan lokanta, eczane, kuaför, pastane, market, beyaz eşya mağazaları, kasap, balıkçı gibi birçok işyeri gezilerek, esnafın kurallara uyup uymadıkları tespit edildi, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, esnafı kurallara uymaları konusunda uyardı. Kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını belirten Demir, kurallara uyan esnaf ve çalışanlara da teşekkür etti. - İSTANBUL