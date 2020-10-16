Kartal'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Kartal'da koronavirüs denetimi

Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in de katıldığı denetimlerde esnaf ve maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Kartal'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İş yerleri denetlenirken, vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske konularında uyarıldı. Denetimlere katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Kartal ilçemizde koronavirüs salgınıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Sağlık için hepimiz için sloganıyla esnafımızı koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerini duyarlılığını yeniden yerinde kontrol etmek hem de farkındalık oluşturmak için ziyaret edeceğiz." dedi



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