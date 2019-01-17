Son Dakika Haberleri: Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1)

Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1)

29 dakika önce

KARTAL'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1), System.String[]
KARTAL'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

Sabah, Orhangazi, Kartal, Güncel
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