Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı
33 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHAKartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul
DHA Kartal
'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi
Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
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