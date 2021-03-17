Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı - Son Dakika

Kartal'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları Adem Uçar ile Cengiz Türkmen ve ilgili kurumların yetkililerinden oluşan heyet, Üsküdar Caddesi üzerindeki iş yerlerini ve toplu taşıma araçlarını denetledi.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekibin de yer aldığı denetimlerde Kaymakam Demir, cadde üzerinde bulunan kafe, restoran, pastane, fırın, manav, market gibi işletmeleri tek tek ziyaret ederek, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İşletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi veren Demir, iş yerlerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanmasını ve girişlerde mutlaka HES kodu kontrolünün yapılmasını istedi.

Demir, denetimlerle tedbirlerin halk sağlığının korunması için ve İstanbul'un kırmızı kategoriye girmemesi için yapıldığını kaydetti.

Daha sonra toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştiren heyet, araçların içini detaylı kontrollerden geçirerek, araçlardaki dezenfektan, maske ile alınması gereken diğer önlemleri denetledi.

Durdurulan minibüslere binerek, yolculara seslenen Kaymakam Demir, fazla yolcu alan araçların bildirilmesini isteyerek, mesafe kuralına uymayan araçların tespitiyle idari ceza tutanağının tutulacağını bildirdi.