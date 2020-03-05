Kartal'da Kreş Müdürlüğü çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da Kreş Müdürlüğü çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi - Son Dakika

Kartal'da Kreş Müdürlüğü çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

7 saat önce

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri'nde oluşabilecek iş kazası, yangın gibi tehlikelere karşı öğretmenlerin ve personelin bilinçlendirilmesi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

Kartal'da Kreş Müdürlüğü çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi, System.String[]

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri'nde oluşabilecek iş kazası, yangın gibi tehlikelere karşı öğretmenlerin ve personelin bilinçlendirilmesi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.


Kartal Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet 1 ve Zübeyde Hanım Kreşi'nde eş zamanlı yapılan eğitimler, diğer 13 kreşte de tekrarlanacak. Verilen teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından ise Kartal Belediyesi'nin Esentepe'de açtığı Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı merkezde, yangın tatbikatları ve söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verilecek.


Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü Cumhuriyet 1 ve Zübeyde Hanım Kreş'inde eş zamanlı olarak başlayan "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitiminde; uzmanlar tarafından tüm öğretmen ve personele, yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok farklı konunun örnekleri ile birlikte anlatıldığı eğitim sırasında çocuk gelişim merkezi öğretmenleri de merak ettikleri konuları uzmanlara sordu.


Eğitimin sonunda uzmanlar, yangın söndürme ve yangın tüplerinin kullanımı konusunda bilgi vererek bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar'ın hazır bulunduğu eğitim çalışması sırasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen de Zübeyde Hanım Kreşi'ni ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgi aldı. Çocuklarla ilgilenen Türkmen, personelin iş güvenliği eğitimini önemsemesi gerektiğini belirterek çocukları olası bir felaketten korumak için ilk müdahalelerin hayati olduğunu vurguladı.


Tatbikat yapılacak


Diğer kreşlerde de verilecek teorik eğitimlerin arından önümüzdeki ay uygulamalı eğitimler verilecek. Kartal Belediyesi tarafından Esentepe'de hizmete açılan Toplum Bilinçlendirme ve Afet Eğitim Parkı'nda uzman eğitmenler tarafından yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verilecek. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerde personel yangınlara karşı ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğrenecek. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
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