Kartal'da kreş öğrencileri Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve saygılarını sunmak için Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim gören minikler, öğretmenlerinin eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nı gezip rehberlerden bilgi aldı ve ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odası ve hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların tarih, sanat ve kültür değerlerini yerinde görmeleri amacıyla bu tarz gezilere büyük önem verdiklerini belirterek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı gün olan 10 Kasım öncesinde böyle bir gezinin gerçekleştirilmiş olmasını da ayrı bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.