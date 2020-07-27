KARTAL'DA KÜÇÜK ÇOCUKLAR TEHLİKEYE ALDIRMADAN ARAÇLARIN CAMLARINI SİLİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

Kartal Sahil Yolu'nda, tehlikeye aldırmadan ellerindeki fırçalarla trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen küçük çocuklar kameraya yansıdı.

Kartal Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametinde trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen küçük çocukların tehlikeli anları DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocukların trafik ışıklarında bekleyen araçların önüne geçip camlarını sildikleri ve daha sonra sürücülerden para aldıkları görülüyor.

İstanbul'un her yerinde böyle görüntülerle karşılaştığını ifade eden Kezban Gökyüz, Çocukların trafikte otomobillerin camları silmesi tehlikeli. Aileleri sahip çıksa bu çocuklar neden böyle işler yapsın ki. Bu çocukların hayatı hep tehlike de. 8-9 yaşlarında görünüyorlar. Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin önüne atlayıp cam silmeye çalışıyorlar. Camı sildikten sonra sürücülerden zorla para istiyorlar dedi.