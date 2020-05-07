Kartal'da kültür ve sanat etkinlikleri sosyal medya üzerinden devam ediyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla evlerinde kalan vatandaşlar için sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sanat Eve Sığar" sloganıyla daha önce yapılan etkinliklerin ardından, bu kez Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Özdemir'i sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konserle buluşturdu.

Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konserin moderatörlüğünü ise kendisi de Türk Halk Müziği sanatçısı olan Özgür Doğan üstlendi. Kartal'ın sevilen isimlerinden biri olan ve 10 yıl boyunca Kartal Belediye Meclisi üyeliği yapan sanatçı Taner Özdemir, sevilen pek çok türküyü, Kartallılar için seslendirdi. Kartallı vatandaşların sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1 saat sürdü.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan etkinlikleri takip etmek isteyen Kartallı vatandaşlar, Kartal Belediyesinin Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınları izleyebilir.