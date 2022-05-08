Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı - Son Dakika
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Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

08.05.2022 12:38

Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

İSTANBUL - Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, kumar oynayan 4 şahıs hakkında toplamda 7 bin 276 lira cezai işlem uyguladı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Kartal Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 1 Mayıs 2022 tarihinde, dernek olarak faaliyet yürüten iş yerine, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, içerde bulunan 7 şahıs kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yuvarlak masa etrafında 4 şahsın oturduğu ve kumar oynadıkları, masa üzerinde para yerine geçen pulların ve oyun taşları ile oyun ıstakalarının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 4 şahıs hakkında kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 7 bin 276 lira cezai işlem uygulandı. İşyeri sorumlusu olan şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca dernek statüsünde olmasına rağmen lokal olarak faaliyet yürüttüğü ve kumar oynatıldığı tespit edilen işyeri, ilgili mevzuat gereği mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı
Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı
Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

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Para Cezası, Kartal, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı - Son Dakika


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