Kartal'da Kurban Bayramı koordinasyon toplantısı

Kartal Belediyesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kartal Belediyesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Birim Müdürleri ve Kurban Bayramı süresince görev alacak idari ve teknik ekiplerden sorumlu personel katıldı.

Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilçede gerçekleştirilen Kurban Bayramı hazırlıkları, alınan tedbirler ve bayram süresince yürütülecek çalışmalar konuşuldu. Birim Müdürleri, müdürlükleri tarafından bayram süresince yürütecekleri faaliyetleri anlattı, bayram öncesi ve sonrası için alınan tedbirlere değindi.

Aksu, değerlendirmesinde, "Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için gerekli tedbirlerimizi aldık, planlar ve düzenlemeler yaptık. Bayram süresince planlama dışında gelişebilecek durumlar için de yeterli sayıda ve gerekli niteliklere sahip personel görevlendirildi. Vatandaşlarımızın ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebilmesi ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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