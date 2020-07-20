Kartal'da kurban satış alanında termal kamera dönemi - Son Dakika

Kartal'da kurban satış alanında termal kamera dönemi

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların kurban ibadetini rahat ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçede, 48 bin metrekare büyüklüğünde bir kurban pazarı kurdu.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların kurban ibadetini rahat ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçede, 48 bin metrekare büyüklüğünde bir kurban pazarı kurdu. Ekipler, Korona virüs salgınının gölgesinde geçen kurban pazarında termal kameradan ateş ölçmeye kadar her türlü önlem ve denetimleri gerçekleştiriyor.

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Kartal Belediyesi'nin hazırladığı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bu yıl korona virüsünü yayılmasını önlemek için bir dizi önlemler alındı. Salgının hem insanlar hem de hayvanlar arasında yayılmasını önleme amaçlı önlemlerden önce her çadıra elektrik ve şebeke suyu verildi. El yıkamanın çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle hijyenik amaçla alınan önlemler hayvanlara dokunan herkes, hemen o çadırın önüne ellerini yıkayabiliyor. Kurban Pazarı'na girişte termal kamera ile içeri giren herkesin ateşi kontrol ediliyor. Ayrıca pazarın girişinde dezenfektan kullanmak ve maske takmak da mecburi tutuldu. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de pazarda iki ambulans ile hazır bekleyerek olası bir duruma müdahale etmek için hazır olarak bekliyor. Pazarda görev yapan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de alanda hem hayvanları hem de evraklarını kontrol ediyor.


Kurban pazarında Korona virüsüne karşı her türlü önlemler alındı


Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban'ın verdiği bilgilere göre ekipler sürekli denetim yaparak hastalıklı hayvan varsa tespit ediyor. Çadırlar da dahil olmak üzere kimsenin maskesiz dolaşmasına izin vermediklerini kaydeden Çoban, kesim alanında da randevu sistemi ile çalışılacağını söyledi. Söz konusu alan dışında Kartal'da 20 ayrı kurban kesim alanı olacağını kaydeden Çoban, tüm noktalarda kesimin veteriner eşliğinde olacağını kaydetti. Kurbanlıkların 2 yaşından büyük olmasına, sağlık raporlarının, küpelerinin ve pasaportlarının olmasına dikkat ettiklerini kaydeden Çoban, zabıta ve güvenliğin 24 saat nöbet tuttuğu pazar alanında da 6 adet tuvalet, kantin, mescit ve dinlenme alanının inşa edildiği söyledi. Pazarda 2000'den fazla büyükbaş ve 2300 küçükbaş hayvan olacağını kaydeden Çoban, pandemi önlemleri kapsamında girişe dezenfektan, termal kamera ve ateş ölçümü koyduklarını belirterek pazardan her gün gübre uzaklaştırması yapılarak alanın hem korona virüsüne hem de haşerelere karşı ilaçlandığını söyledi.


Pazarlıkta tokalaşmak yasak


Kurban pazarı alanında görev alan Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri her çadıra bilgilendirme broşürleri bırakarak hijyen kurallarını hatırlattı. Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu kurban satışı yapanlara bilgi vererek korona virüsünün eski türlerinin hayvanlarda da olduğunu bağışıklık sistemlerinin bunları tanığını hatırlatarak önlem alınmaması halinde yeni tip korona virüsün insandan hayvanlara da geçebileceğini söyledi. 14 kuralın öğrenilerek uygulanmasını isteyen Karasu, maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyerek pazarlıkta dahi tokalaşmamak gerektiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da kurban satış alanında termal kamera dönemi - Son Dakika
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