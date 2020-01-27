kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

15 dakika önce

Kartal'da fabrikanın bahçesinde bulunan kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartal'da fabrikanın bahçesinde bulunan kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyudaki suyun soğukluğundan etkilenen köpeği çevredekiler mont ile kurulayarak battaniyeye sardı.

Olay geçen cumartesi günü Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Bir köpek fabrika bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Olayı gören fabrika çalışanları ve çevredekiler köpeği kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İp yardımıyla kuyuya inen itfaiyeci köpeği yakalamak için uzun çaba sarf etti. 2 saat kuyuda mahsur kalan köpek soğuk sudan etkilendi. Köpek itfaiye eri tarafından kuyudan çıkartıldı. Fabrika çalışanları köpeği mont ile kurulayarak ısıtmaya çalıştı. Köpeğin kendine gelmesinin ardından vatandaşlar köpeği battaniyeye sararak belediye ekiplerine teslim etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın görgü tanığı Ali Çelebi "İçeride otururken bir ses geldi. Sese doğru çıktığımızda bir köpeğin kuyuya düştüğünü gördük. Ondan sonra arkadaşlarla birlikte itfaiyeyi aradık. Onlarda hızlıca gelerek köpeği kuyudan çıkarttı. Köpek en son baygındı. Veteriner hekim çağırıldı ama nefes alıyordu. Umarım bir şeyi yoktur." dedi. Kartal Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülen köpek tedavi altına alındı.

kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
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