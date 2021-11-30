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Kartal'da lodos nöbeti - Son Dakika

Kartal'da lodos nöbeti

30.11.2021 10:50
Kartal'da lodos nöbeti

İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimleri ile sabaha kadar sahada teyakkuz halinde olan Kartal Belediyesi, devrilen ağaç, kırılan dallar ve su baskınlarına anında müdahale etti.

İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimleri ile sabaha kadar sahada teyakkuz halinde olan Kartal Belediyesi, devrilen ağaç, kırılan dallar ve su baskınlarına anında müdahale etti.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale ederek yaşanan olumsuzlukları giderdi. Fırtınada devrilerek yolları kapatan ağaçlara müdahale eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca yoğun mesai harcadı.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER, KOMŞU İLETİŞİM MERKEZİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİ

Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olan Üsküdar Caddesi'nde bir taksinin üzerine düşen ağaç, ekiplerin ilk müdahale ettiği olay oldu. Devam eden çalışmalar kapsamında belediye ekipleri devrilen 12 ağaca müdahale etti. Tıkalı mazgalları açan ekipler, sahil yolu Dragos mevkiinde yaşanan su baskınında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte çalıştı.

Öte yandan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi de gece boyunca gelen çağrılara yanıt verdi. KİMER aracılığı ile vatandaşlardan gelen 31 acil talebe, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu sorunlar giderilerek cevap verildi.  Etkili olan fırtınada belediyenin ilgili tüm ekipleri yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı halen nöbetine devam ediyor.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL: "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, "Değerli komşularım, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağışın, salı günü de devam etmesi beklenmektedir. Çalışma arkadaşlarımızla görevimizin başındayız, teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde 444 4 578'i arayarak Komşu İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz." diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kartal'da lodos nöbeti
Kartal'da lodos nöbeti
Kartal'da lodos nöbeti
Kartal'da lodos nöbeti
Kartal'da lodos nöbeti

Kartal Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İstanbul, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da lodos nöbeti - Son Dakika


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