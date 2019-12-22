KARTAL'DA LODOSUN DEVİRDİĞİ AĞAÇ CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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KARTAL'DA LODOSUN DEVİRDİĞİ AĞAÇ CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

6 saat önce

Kartal'da şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç park halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı.

KARTAL'DA LODOSUN DEVİRDİĞİ AĞAÇ CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, System.String[]
Kartal'da şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç park halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı.

Olay saat 11: 30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki cipin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle cipin aynası ve tavanı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın yola devrilen parçalarını keserek kaldırıma çektiler. Araç sahibi Sadık Arı "Fırtına çıktı. Fırtınadan dolayı ağaç aracımın üzerine devrildi. Aynası kırıldı bazı yerleri ezildi. Aracımda maddi hasar oluştu. Camları kırıldı. Tavanı çöktü."şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- İtfaiye ekiplerinin ağacı kesmeleri

-zarar gören cipin görüntüsü

-ağacın görüntüsü

-Araç sahibinin konuşması

-genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Halitpaşa, İtfaiye, Kartal, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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