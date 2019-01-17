Son Dakika Haberleri: Kartal'da Lüks Araç İçinde Bir Kişi Kafasından Silahla Vurulmuş Halde Bulundu.

Kartal'da Lüks Araç İçinde Bir Kişi Kafasından Silahla Vurulmuş Halde Bulundu.

27 dakika önce

IHAAW100330-ASA/17-01-2019- Kartal'da lüks araç içinde bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Kartal'da Lüks Araç İçinde Bir Kişi Kafasından Silahla Vurulmuş Halde Bulundu., System.String[]
IHAAW100330-ASA/17-01-2019

- Kartal'da lüks araç içinde bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, incelemeler sürüyor. 17.01.2019 10: 03: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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