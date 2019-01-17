Kartal'da Lüks Araç İçinde Bir Kişi Kafasından Silahla Vurulmuş Halde Bulundu.
27 dakika önce
IHAAW100330-ASA/17-01-2019- Kartal'da lüks araç içinde bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.
IHAAW100330-ASA/17-01-2019
- Kartal
'da lüks araç içinde bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Polis
olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, incelemeler sürüyor. 17.01.2019 10: 03: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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