Kartal'da lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kartal'da lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
16.03.2021 13:17
KARTAL'da otomobille gelen 2 şüpheli, park halinde bulunan lüks otomobilin farlarını çaldı.
KARTAL'da otomobille gelen 2 şüpheli, park halinde bulunan lüks otomobilin farlarını çaldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 9 Mart'ta Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan lüks otomobilin farlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Olayda kullanılan ve kiralandığı belirlenen otomobil tespit eden ekipler, otomobili kiralayan kişinin D.C.U., olduğunu belirledi. Esentepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına altına alınan şüpheli D.C.U., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları da kameraya yansıdı. İki şüpheli otomobille gelerek cadde üzerinde bulunan lüks otomobilin ön farlarına doğru yaklaşıyor. Saniyeler içerisinde lüks otomobilin farlarını çalan şüpheliler geldikleri araçla hızla olay yerinden ayrılıyor.
- İstanbul
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