Kartal'da lüks otomobilden hayalet gösterge çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Kartal'da lüks otomobilden hayalet gösterge çalan hırsız yakalandı

20.07.2022 16:27
Kartal'da lüks otomobilden hayalet gösterge çalan hırsız yakalandı

Kartal'da park halindeki lüks otomobile giren bir şahıs otomobilden hayalet gösterge olarak bilinen kontrol panelini çaldı, ardından kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Kartal'da park halindeki lüks otomobile giren bir şahıs otomobilden hayalet gösterge olarak bilinen kontrol panelini çaldı, ardından kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde park ettiği BMW markalı otomobilinden "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalındığını fark eden M.S. durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri hırsızlığı yapan iki şahıstan birinin Emre D. olduğunu tespit etti. Emre. D. Maltepe'de gözaltına alındı. Çaldığı hayalet ekran ile birlikte yakalanan şüpheli Emre D.'nin 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Emre D. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelinin otomobilden kontrol panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına yaklaşan kişinin aracın içine girdiği, kontrol panelini çalarak arka kapıdan çıktığı görülüyor. Şüpheli, kendisini bekleyen motosikletinin arkasına binerek uzaklaşıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da lüks otomobilden hayalet gösterge çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da lüks otomobilden hayalet gösterge çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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