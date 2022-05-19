Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi - Son Dakika
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Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi

19.05.2022 18:15

Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi Kartal'da seyir halinde olan motosikletliye lüks otomobil çarptı.

Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi

İSTANBUL - Kartal'da seyir halinde olan motosikletliye lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal Anayurt Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak gelen Porsche marka beyaz lüks araç, seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 15 metre sürüklendi. Lüks otomobil sürücüsü aracından inip motosiklet sürücüsünün yanına koştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Lüks otomobilin, motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde esnaf olan Nurdagül Büyükçolak, "Yukarıdan hızlı gelen araba motosikleti önüne alarak 15 metre sürükledi. Kurye yerden kalkamadı. Sonra ambulans geldi. Biz bu tür kazaları her gün yaşıyoruz. Yetkililer çözüm üretmeli. Burası okul bölgesi, aynı zamanda da dört yol ağızı. Işık ya da kasis koyulmalı" dedi.

Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi
Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi

YORUMLAR
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KARTAL'DA OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI KARTAL'DA OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI Otomobilini park etmek için manevra yaparken, motosiklete böyle çarptı Otomobilini park etmek için manevra yaparken, motosiklete böyle çarptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da lüks otomobil motosiklet sürücüsünü 15 metre böyle sürükledi - Son Dakika


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