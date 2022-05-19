KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

19.05.2022 18:41

KARTAL'da caddede ilerleyen lüks otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarptı.

KARTAL'da caddede ilerleyen lüks otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Emre Ergüç yönetimindeki lüks otomobil, önünde seyreden Serhat Gücü adlı motosikletliye çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Sürücü motosikletlinin yardımına koşarken, ihbar üzerine ola yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Gücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Kazayı gören esnaf Ferdi Satır," Burada bir araç gidiyordu, motorlu da yukarıdan aşağı iniyordu. Lüks bir araçtı. Motorlu arkadaşa çarptı. Aslında burada sürekli kazalar oluyor. Buraya aslında ışıkların konulması gerekiyor. Bizden kaynaklı bir başvuru mu olmuyor bilmiyorum ama caddeyle alakalı tek yönlü olacak diye bir rivayet var. Motorcuyu en son ambulans geldi götürdü. Çok yoğun bir şeyi yoktu. Ufak tefek yaraları vardı. İnsanlar hareket etmemesi için başından ayrılmadılar. Hareket etmeden durdu o da. Ama genel olarak iyidir diye düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. " dedi.

KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

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Kaynak: DHA

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