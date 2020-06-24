Kartal'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Kartal'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı

Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, örnek bir çaba göstererek Yukarı Mahalle Ekim Sokak'ta bulunan metruk bir binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

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Mahalle çocuklarının oyun alanı olan Nergis Parkı'nın hemen karşısında yer alan bina, uzun süredir madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti. Kartal Belediyesi, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine mahalleli ve çocuklar için tehdit oluşturan yapının yıkımı için düğmeye bastı.

Metruk binanın Kartal'ın merkez sit planlarında kalması sebebiyle yıkım için yasal süreç başlatıldı. Söz konusu işlemlerin sonucunda Kartal Belediyesi'nin yoğun çabası sonuç verdi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte binanın yıkım kararı çıkartıldı.

Mahalleliden Kartal Belediyesi'ne teşekkür

Metruk binanın eski halinden şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Remziye Ç. : "Binayı mesken tutanlar kardeşimin burnunu üç yerinden kırdılar. Bir an önce bina yıkılsın, bir daha böyle durumlar yaşanmasın diye başvuruda bulunduk. Gerekeni yaptığı için Kartal Belediyesi'ne ve bizlere destek olan muhtarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yukarı Mahalle Muhtarı Ünal Özuğurlu da uzun yıllardır mahalle sakinleri için büyük risk oluşturan binanın yıkılması için gereken duyarlılığı gösterdiği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini ifade etti.

BİR YILDA 104. METRUK BİNA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yıkım esnasında çalışmaları titizlikle takip eden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise " Buradaki metruk yapıyı işgal edenler parka gelen çocukları da rahatsız ediyorlardı. Yıkım işlemi kolay olmadı; çünkü bu alan merkez sit planlarında kalıyordu. Bunun için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin almamız gerekiyordu. Bu süreç biraz sürdü; ama bugün nihayet yıkımını gerçekleştirdik. Kartal'da seçimlerden sonra bu bina ile birlikte 104. metruk yapıyı yıkmış olduk. Tehlike arz eden yerlerle ilgili belediyemizin 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'ne ihbarda bulunurlarsa yasal işlemler tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olarak bu sorunu ortadan kaldırıyoruz." diyerek yıkım işlemleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

(İJA)

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı - Son Dakika

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