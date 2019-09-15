Son Dakika Haberleri: Kartal'da markette gaspçı dehşeti
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Kartal'da markette gaspçı dehşeti

1 saat önce

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal'da 11 Eylül günü silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karışrmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gasbı yapan şahsın G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gasp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyere doğrultan zanlı, paraları alıp kaçıyor.

(İHA)

Kartal'da markette gaspçı dehşeti

Kartal, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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