Son Dakika Haberleri: Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada

1 saat önce

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada, System.String[]

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Gasp anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal'da 11 Eylül'de silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GASP ANLARI KAMERADA
Silahlı gasp ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu öğrenilen silahı kasiyere doğrultan şüphelinin, kasiyer kadın kasayı açtıktan sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor

Görüntü dökümü:
-------------------
-Şüphelinin silahı göstermesi
-Kasiyerin kasayı açması
-Şüphelinin paraları alıp kaçması
-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kartal, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
71 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan mesleki itiraf: Rol gereği öpüşmeyenleri anlamıyorum, ben öpüşürüm! Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz müjdesi! Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'de istifalar: Eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:59:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]