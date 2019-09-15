Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada
1 saat önce
Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.
Kartal Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Gasp anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal'da 11 Eylül
'de silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GASP ANLARI KAMERADA
Silahlı gasp ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu öğrenilen silahı kasiyere doğrultan şüphelinin, kasiyer kadın kasayı açtıktan sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor
Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin silahı göstermesi
-Kasiyerin kasayı açması
-Şüphelinin paraları alıp kaçması
-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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