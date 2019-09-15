Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada
52 dakika önce
KARTAL'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
KARTAL'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Gasp anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kartal
'da 11 Eylül
'de silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GASP ANLARI KAMERADA
Silahlı gasp ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu öğrenilen silahı kasiyere doğrultan şüphelinin, kasiyer kadın kasayı açtıktan sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor.
Günlük burç yorumları 15 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) 71 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan mesleki itiraf: Rol gereği öpüşmeyenleri anlamıyorum, ben öpüşürüm! Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap