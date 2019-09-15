Son Dakika Haberleri: Kartal'da marketten silahlı gasbın zanlısı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kartal'da marketten silahlı gasbın zanlısı yakalandı

31 dakika önce

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal'da marketten silahlı gasbın zanlısı yakalandı, System.String[]

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.


Kartal'da 11 Eylül günü silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karışrmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gasbı yapan şahsın G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gasp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyere doğrultan zanlı, paraları alıp kaçıyor. - İSTANBUL

Kartal, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 15 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
71 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan mesleki itiraf: Rol gereği öpüşmeyenleri anlamıyorum, ben öpüşürüm! Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:16:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da marketten silahlı gasbın zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]