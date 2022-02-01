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Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

01.02.2022 08:03

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı Kartal'da bir daireye giren hırsızlar evin içerisindeki güvenlik kamerasına yakalandı.

Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da bir daireye giren hırsızlar evin içerisindeki güvenlik kamerasına yakalandı. Dairede dakikalarca maskeyle gezen şüpheliler tablet, bilgisayar ve telefonları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ümit E.'nin evde bulunmadığı sırada daireye giren iki şüpheli evde buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı. Dakikalarca ev içerisinde gezen şüphelilerin maskelerini çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan hırsızlık anı ise daire içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerde, eve giren şahısların odaları dolaştığı buldukları elektronik eşyaları yanında getirdikleri sırt çantalarına yerleştirdikleri görülüyor.

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

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Çavuşoğlu mahallesi, Tablet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı - Son Dakika
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