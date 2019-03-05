Son Dakika Haberleri: Kartal'da Memleket Türküleri Şöleni

Kartal'da Memleket Türküleri Şöleni

24 dakika önce

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Mart ayı kültür-sanat programları kapsamında düzenlenen sanatçı Taner Özsoy'un "Memleket Türküleri" konseriyle Kartallı sanatseveler, müziğe ve eğlenceye doydu.

Kartal'da Memleket Türküleri Şöleni, System.String[]
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Mart ayı kültür-sanat programları kapsamında düzenlenen sanatçı Taner Özsoy'un "Memleket Türküleri" konseriyle Kartallı sanatseveler, müziğe ve eğlenceye doydu.

Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Temponun hiç düşmediği konserde salonu dolduran kalabalık izleyici grubu Taner Özsoy'a söylediği türkülerde sık sık eşlik etti. Anadolu'nun bütün yörelerinden ezgileri sazı ve sözüyle Kartallılara anlatan sanatçı Taner Özsoy'un performansı büyük beğeni topladı. Kendisini müziğin ritmine kaptıran dinleyiciler, konser sırasında uzun süre halay çekti.

Sanatçı Taner Özsoy'a sergilediği muhteşem performans için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler personeli Barış Balkan tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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