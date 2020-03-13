KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET - Son Dakika

KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET

30 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.

KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.

Asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı. Ölüm nedeni, cinsiyet ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


Kartal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
00:17 Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyunu "Fehim Paşa Konağı" sahnelendi
00:17 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi
00:13 "Savunma Sanayii-Balıkesir Buluşması"
00:12 Şanlıurfa'da "joker" operasyonu
00:12 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]