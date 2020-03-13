Kartal'da metruk binada ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da metruk binada ceset bulundu - Son Dakika

Kartal'da metruk binada ceset bulundu

6 saat önce

Kartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.

Kartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.

Alınan bilgiye göre, asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan incelemer neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı.

Ölüm nedeni, cinsiyet ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kartal'da metruk binada ceset bulundu

Çanakkale, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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