Son Dakika Haberleri: Kartal'da metruk binalara geçit yok
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Kartal'da metruk binalara geçit yok

1 saat önce

Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ardı ardına yıkılıyor.

Kartal'da metruk binalara geçit yok, System.String[]

Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ardı ardına yıkılıyor. Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 metruk bina daha Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.


Haklarında riskli yapı raporu olan ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ile ilgili harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yakacık Asır, Aralık ve Nilay Sokakları üzerinde bulunan 7 binayı iş makineleri kullanarak yıktı. Yıkımlar sırasında ortaya çıkan toz için sürekli tazyikli su kullanıldı. Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı; ancak verilen sürenin ardından yıkımların başladığı öğrenildi.


Kartal'da çevre halkının şikayetçi olduğu ve başta uyuşturucu madde kullananlar olmak üzere yasadışı işlerin mekanı haline gelen metruk binalar, Kartal Belediyesi tarafından yıkılıyor. 6306 sayılı yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen; ancak yasal süre içinde sahipleri tarafından yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor.


Bu kapsamda olan ve hakkında riskli yapı raporu bulunan 7 bina, önceki gün Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından yıkıldı. Yakacık Çarşı Mahallesi Asır, Aralık ve Nilay Sokaklarında bulunan ve çocuklar için tehlike yaratan binalar; cam, plastik doğrama, demir gibi geri dönüştürülebilir tüm parçalarından ayrıştırılarak iş makineleri tarafından yerle bir edildi. - İSTANBUL

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Yakacık, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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