Kartal'da metruk binaya geçit yok - Son Dakika

Kartal'da metruk binaya geçit yok

Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar, ardı ardına yıkılıyor.

Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar, ardı ardına yıkılıyor. İlçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binalar ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Kartal Belediyesi; hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımlarını gerçekleştiriyor.

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Bu kapsamda olan metruk binalardan üç tanesi daha önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Kartal Yunus Mahallesi Yiğithan Sokak'ta bulunan ve hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının sık sık yıkılmasını talep ettiği ve uyuşturucu madde kullananlar tarafından da mesken tutulan ve biri 4 katlı olmak üzere toplamda üç metruk binanın yıkımı tamamlandı.


Yunus Mahallesi Yiğithan Sokak'ta bulunan üç metruk bina, alınan önlemlerin ardından iş makineleri tarafından yerle bir edildi ve bu sırada toz çıkmaması için tazyikli su kullanıldı. Çocuklar için de tehlike oluşturan ve daha önceden boşaltılmalarından dolayı içlerine kolayca girilebilen binalar, çevre güvenliği alınarak tamamen kullanılamaz hale getirildi. Yıkım sırasında sokak, olası bir tehlikeye karşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.


2019'dan bu yana Kartal'da 107 metruk binanın yıkımı gerçekleşti


Yıkımlar sırasında zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden de destek alan Kartal Belediyesi'nin, 2019 yılından itibaren yıkımını gerçekleştirdiği metruk bina sayısı 107 oldu.


Yıkımın yapıldığı alana gelerek teknik ekip ve Mahalle Muhtarı Mahmut Evren'den bilgi alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışmalar sırasında can ve mal güvenliğine azami dikkat edilmesini istedi. Komşu bina sakinlerinin mutlaka uyarılmasını isteyen Başkan Gökhan Yüksel, yıkılacak binaların içlerinin de mutlaka kontrol edilmesini ve sokak hayvanların bile içeride bulunabileceğinin göz önüne alınmasını istedi. Kartal'da yazışmaları tamamlanan metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel, ilçede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığını; ancak verilen sürenin ardından yıkımların başladığını söyledi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da metruk binaya geçit yok - Son Dakika
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