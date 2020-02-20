Kartal'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Kartal'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

7 saat önce

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkımı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor, System.String[]

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkımı ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda olan metruk binalardan biri daha önceki gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Kartal Yunus Mahallesi'nde hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının sık sık yıkılmasını talep ettiği ve daha önce içinde yangın da çıkan 2 katlı metruk bir binanın yıkımı tamamlandı.


Kartal Belediyesi, Yunus Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir çevre halkının şikayetçi olduğu metruk 2 katlı bina ile önündeki müştemilatın yıkımını, yazışmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri de çevre güvenliğini sağladı ve yıkımın yapıldığı sokak, araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren yıkım sırasında bahçede bulunan ve çocuklar için tehlikeli yaratabilecek 10 metre derinliğindeki su kuyusu da moloz doldurularak kapatıldı. - İSTANBUL

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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