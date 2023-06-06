Kartal'da milyonluk vurgun! Çaldığı ürünleri personele taşıttı - Son Dakika
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Kartal'da milyonluk vurgun! Çaldığı ürünleri personele taşıttı

06.06.2023 13:55

Kartal'da bir iş yerinde yönetici olarak çalışan şahıs, çaldığı ürünleri işletme personeline taşıtarak farklı noktalarda satışını gerçekleştirdi. Şüpheli, sattığı ürünlerden elde ettiği yaklaşık 1 milyon lira ile kayıplara karıştı. İşletme sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Kartal ilçesinde güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak çalışan Mehmet K. isimli şahıs, belirli aralıklarla firma deposunda satışa hazır halde bekletilen güvenlik kameralarını çaldı.

PERSONELE TAŞITTI

İçerisinde güvenlik kamerası bulunan kolileri çalan şüpheli, yerine boş kolileri bıraktı. Şüpheli, depodan çıkarttığı kolileri ise işletme sahibinin talebi olduğunu iddia ederek, firma personeline taşıttı, satışın yapılacağı adreslere göndertti. Şüpheli Mehmet K., çalarak satışını gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği 1 milyon lirayla kayıplara karıştı. Mağdur işletme sahibiyse konuya ilişkin şikayetçi oldu.

Çalıştığı şirketi 1 milyon dolandırdı! Bir de çaldığı ürünleri personele taşıtmış

"50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALDIĞI SÖYLENİYOR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Esat Delikanlı, "Şüpheli, uzunca bir süredir burada çalışıyordu. 50 bin dolar değerinde ürün çaldığı söyleniyor. İşletme sahibi, bir süre sonra zarar tablosu ortaya çıkınca durumu anlıyor ve kayıtlara bakıyor. O şekilde bu durum ortaya çıkıyor. Bu ürünleri çalan şahıs, depodaki kolilerden dolularını alıyor, boş kolileri yerine bırakıyor. Umarım gereği yapılır, adalet yerini bulur" dedi.

Çalıştığı şirketi 1 milyon dolandırdı! Bir de çaldığı ürünleri personele taşıtmış
Kaynak: İHA
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İstanbul, Kartal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da milyonluk vurgun! Çaldığı ürünleri personele taşıttı - Son Dakika


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