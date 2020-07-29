KARTAL'DA MİNİBÜSLERE SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da trafik ekipleri yolcu minibüslerine yönelik sosyal mesafe denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartal Spor Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri minibüsleri durdurarak araçlardaki yolcu sayılarını kontrol etti. Minibüs şoförleri ayaktaki yolcuların koltuk sayısının yüzde 50'si kadar olması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.