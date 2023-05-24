Kartal'da minibüste 'bebek arabası' tartışması - Son Dakika
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Kartal'da minibüste 'bebek arabası' tartışması

Kartal'da minibüste 'bebek arabası' tartışması

24.05.2023 11:22

Kartal'da anne ile baba bebek arabasıyla minibüse binmek istedi.

Kartal'da anne ile baba bebek arabasıyla minibüse binmek istedi. Minibüse alınmayan anne-baba ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında D-100 yan yol Cevizli mevkii Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, anne-baba bebek arabasındaki 7 aylık çocuklarıyla birlikte minibüse binmek istedi. Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, aile ile bebeğini minibüse almak istemeyince baba ile şoför arasında tartışma meydana geldi.

Şoförün, bebek arabasının katlanmasını istemesi üzerine baba "bebek uyuyor, nasıl katlayayım' diyerek tepki gösterdi.

Tartışma sırasında şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba, "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsun" dedi. Yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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