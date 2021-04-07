Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı.
07.04.2021 16:21
Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı.
Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. Sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. - Son Dakika
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