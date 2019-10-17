Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı
Son Dakika Güncel Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı

1 saat önce

KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı, System.String[]
KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı. Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi. Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Mahalle sakini bir kişi, "Burası mobilya atölyesi. Birden alevler yükselmeye başladı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Siyah dumanlar eşliğinde alevler yükseldi" dedi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Mobilya imalathanesi olduğunu biliyoruz. İçinde kimyasal malzemeler olan bir yangın. O nedenle söndürmekte biraz zorluk çekiliyor. Ama şükür şu ana kadar intikal eden bilgilere göre ölü ya da yaralı yok" diye konuştu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, "Haberini alır almaz buraya geldik. Önlemimizi aldık, ancak çok kötü bir tablo vardı. Şu anda çok daha iyi bir durumdayız.  Ancak binanın altında deponun olması, biraz sorun teşkil ediyor. Bol miktarda da yanıcı malzeme olduğunu öğrendik. Ama itfaiye ekiplerimiz son derece titiz çalışıyorlar. Tam olarak kontrol altına aldık diyemeyiz. Ama birazdan alınır diye ümit ediyoruz. Gerek Kaymakamlığımız gerek belediyemiz olayın hassasiyetle üzerinde duruyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Murat Erat, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:47 Kaynak: DHA
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