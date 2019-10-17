Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı (2)
Son Dakika Güncel Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı (2)

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı (2)

9 dakika önce

KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı (2), System.String[]
KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı. Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi. Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Mahalle sakini bir kişi, "Burası mobilya atölyesi. Birden alevler yükselmeye başladı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Siyah dumanlar eşliğinde alevler yükseldi" dedi.


- İstanbul
Yakacık, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:04 Kaynak: DHA
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