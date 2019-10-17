Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

4 dakika önce

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyorİSTANBUL - Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

İSTANBUL - Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü atölye alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]