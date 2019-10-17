Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

1 saat önce

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bir kişi dumandan etkilendi.

Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu, System.String[]

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bir kişi dumandan etkilendi.


Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 17.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Atölyenin alt katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına, ambulansta müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye araçları, atölyenin dar bir ara sokakta bulunması nedeniyle yangına sırayla müdahale etmek zorunda kaldı. Atölyede çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
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