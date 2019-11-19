Son Dakika Haberleri: KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKartal'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kartal'da 6 katlı binanın bodrum  bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin  çalışmasını tamamlarken, olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Yangın çıkan işyeirden görüntü

-Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Savcının inceleme yapması

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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