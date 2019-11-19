Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlarken, olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.