Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü
Son Dakika Güncel Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü - Son Dakika

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

6 saat önce

KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, System.String[]

KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BÜTÜN BİNA YANABİLİRDİ"

Yangın nedeniyle bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Binada oturan Ahmet Akça, "Marangozhane ama yangın neden çıkmış bilmiyoruz. Orda kalan çok kişi vardı. 5-6 kişi hastaneye kaldırıldı. Büyük bir olay atlattık bütün bina yanabilirdi." dedi.

Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, Kartal  Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yüksel, "Emniyet, kaymakamlık ve savcılık incelemelerine devam ediyor. Üzücü bir olay hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İncelemelerimiz devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında kaçak binalar var. İmar affı başvurusu var binanın, kayıt altına alınmış. İmar affının iyi yanları var kötü yönleri de var. Ekiplerin incelemesi devam ediyor, incelemelerin ardından daha sağlıklı bilgi verebiliriz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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